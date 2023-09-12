Кличко обсудил с главой МИД Германии Анналеной Бербок помощь Украине, в том числе военную

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир Кличко провели встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Обсуждали дальнейшую помощь Украине, в частности техникой для военных.

Об этом Киевский городской голова сообщил в фейсбуке. Детали встречи с Анналеной Бербок – в материале.

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"Встретились вместе с Владимиром с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине в борьбе с российским агрессором. В частности, и о предоставлении Германией спецтехники для Государственной пограничной службы – для защиты границы Украины в регионах, которые граничат с Россией и Беларусью", – отметил мэр Киева.

Виталий и Владимир Кличко встретились с Анналеной Бербок / Фото Виталия Кличко

Также, по его словам, обсуждалась помощь Германии в возвращении украинских детей, которых похитила Россия.

Затронули вопрос, по которому необходима неотложная помощь цивилизованного мира – возвращение на Родину украинских детей, которых похитила и вывезла из оккупированных территорий Россия,

– сказал Кличко.

Как сообщил мэр Киева, кроме того, речь шла и о финансовой помощи немецкого правительства в цифровизации архивов о преступлениях нацистов во Вторую мировую в Бабьем яру и о преступлениях против человечности российских варваров в современной Украине.

Ранее Виталий Кличко провел онлайн-встречу с исполнительным директором немецкой компании Fraport Штефаном Шульте и обсудил помощь Украине в восстановлении аэропортов, в частности столичного аэропорта "Киев".

Также сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко Киев в этом году увеличил помощь ВСУ из бюджета города до 5 миллиардов гривен.