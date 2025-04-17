Кличко передал 112 бригаде ТрО более 1800 БПЛА от громады Киева

Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам еще более 1800 беспилотников от киевлян. Помощь получили бойцы 112 отдельной бригады территориальной обороны города Киева.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале, информирует 24 Канал.

Смотрите также Громада Киева передала очередную партию дронов 47 ОМБр "Магура", – Кличко

"Киев продолжает помогать военным. Бойцам 112 бригады теробороны Киева передал от громады города еще более 1800 БПЛА. А именно 150 Mavic 3Е, 220 Mavic 3 PRO и 1500 мультироторных систем различных типов, в частности, FPV-дронов", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева передал защитникам еще более 1800 беспилотников от киевлян / Фото Виталия Кличко

Он отметил, что в феврале громада Киева уже передавала 112 бригаде 150 дронов Mavic 3Е и 20 Mavic 3Т.

С начала 2025 года этой бригаде на оснащение из бюджета города выделили 200 миллионов гривен. Мы продолжим помогать военным, постоянно ища для этого любые возможности,

– подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в этом году Киевсовет направил уже более 5,5 миллиарда гривен на поддержку сил обороны и безопасности.

Также сообщалось, что в прошлом году столица выделила на поддержку защитников больше всего среди всех регионов – 10 миллиардов гривен.