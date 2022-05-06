Кличко передал 5 тысяч бронежилетов и 5 тысяч кевларовых касок Сухопутным войскам Украины

Мэр Киева Виталий Кличко передал 5 тысяч бронежилетов высокого класса защиты и 5 тысяч кевларовых касок, которые город получил при поддержке Всемирного Конгресса украинцев, командованию Сухопутных войск Украины.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале. Он рассказал как в рамках глобальной акции "Объединяемся с Украиной", ему удалось собрать деньги и закупить для теробороны Киева необходимую амуницию.

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"Передал командованию Сухопутных войск Украины военное снаряжение, поступившее от наших американских друзей. Мы с братом обратились к Всемирному Конгрессу украинцев. И он, в рамках глобальной акции "Объединяемся с Украиной", собрал средства и закупил для теробороны Киева 5 тысяч бронежилетов высокого класса защиты и 5 тысяч кевларовых касок. На 4,5 миллиона долларов", – написал мэр Киева.

Кличко поблагодарил Всемирный Конгресс украинцев и сообщил, что снаряжение будет использоваться на передовой.

Поскольку ситуация в столице более спокойная и тероборона уже обеспечена снаряжением, мы решили передать бронежилеты и каски командованию Сухопутных войск. Ибо это снаряжение сегодня нужно нашим бойцам на передовой,

– подытожил он.

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