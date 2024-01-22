Вклад в уничтожение врага: Кличко передал партию дронов спецназовцам Президентской бригады

Помощь от местных властей для фронта очень важна. Мэр Киева присоединяется к ней уже не в первый раз.

Мэр Киева Виталий Кличко передал партию FPV-дронов бойцам 23 батальона спецназначения при Президентской бригаде имени Богдана Хмельницкого. Видео с дронами Виталий Кличко выложил на своей странице в Facebook.

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Что известно о помощи от Кличко

В 23 отдельный батальон специального назначения ОПБ, обратившийся ко мне за помощью, отправятся 40 FPV-дронов. Пусть эта благотворительная помощь будет вкладом в уничтожение врага!

– написал Виталий Кличко.

Мэр уточнил, что бойцы 23-го батальона защищают Украину на Донбассе.

Ранее сообщалось, что на январской сессии Киевсовета 500 миллионов гривен из столичного бюджета было дополнительно выделено на закупку дронов для ВСУ.

Также Виталий Кличко сообщал, что передал защитникам Авдеевки более 200 дронов, которые они заказывали вместе с братом Владимиром Кличко.

