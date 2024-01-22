Мер Києва Віталій Кличко передав партію FPV-дронів бійцям 23 батальйону спецпризначення при Президентській бригаді імені Богдана Хмельницького. Відео з дронами Віталій Кличко виклав на своїй сторінці у Facebook.

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Що відомо про допомогу від Кличка

У 23 окремий батальйон спеціального призначення ОПБ, який звернувся до мене за допомогою, вирушать 40 FPV-дронів. Нехай ця благодійна допомога буде внеском у нищення ворога!

– написав Віталій Кличко.

Мер уточнив, що бійці 23 батальйону захищають Україну на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що на січневій сесії Київради 500 мільйонів гривень зі столичного бюджету було додатково виділено на закупівлю дронів для ЗСУ.

Також Віталій Кличко повідомляв, що передав захисникам Авдіївки понад 200 дронів, які вони замовляли разом з братом Володимиром Кличком.

