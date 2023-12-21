У своєму офіційному телеграм-каналі захисники виклали відео з кадрами передачі дронів та словами подяки меру Києва та всім українцям за підтримку.

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100 FPV-дронів для "Маґури"

"Ми – бійці 47 Окремої механізованої бригади "Маґура". І сьогодні у нас надзвичайно приємна новина. З міста Києва від братів Кличків до нас прийшов надзвичайний подарунок – 100 FPV-дронів. Буквально через пару годин ці невеличкі дрони вже будуть в бойових підрозділах і будуть нести смерть ворогам", – повідомили бійці.

47 бригада подякувала міському голові Києва та усім українцям за потужну підтримку.

Сьогодні наша бригада виконує бойові завдання на одній з найскладніших ділянок фронту – на Авдіївському напрямку. І для того, щоб нищити ворога, створювати йому максимальне вогневе ураження та підтримувати нашу надзвичайну штурмову піхоту, нам потрібні засоби ураження, такі як FPV-дрони. Кожен ворожий пес має розуміти, що на нашій українській землі його чекає тільки смерть та забуття. Наближаємо перемогу разом!,

– наголосив військовослужбовець 47 ОМБр Дмитро.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що отримав 100 FPV-дронів, які замовляв разом з братом, і в той же день безпілотники відправились у 47 бригаду під Авдіївку. "Чекаємо ще кілька замовлених партій БпЛА", – наголосив Кличко.

Також раніше Віталій Кличко повідомляв, що з 7 мільярдів гривень, які закладалися у бюджет міста 2023 року на підтримку ЗСУ, понад мільярд було виділено на запити ЗСУ саме на дрони.