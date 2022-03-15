Количество погибших возросло: Кличко показал руины дома в Святошинском районе
15 марта 2022 , 14:22Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кличко
Виталий Кличко показал руины дома в Святошинском районе. Мэр Киева сообщил, что, по предварительным данным, погибли 4 человека.
Кличко подчеркнул, что весь мир должен видеть, что происходит в Украине. Россия пытается уничтожить государство. Страна-оккупант убивает украинцев и разрушает украинские города.
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Это – дом в Святошинском районе столицы. Точнее, то что от него осталось после попадания снаряда,
– заявил Кличко.
Он сообщил, что спасатели тушили пожар с раннего утра.
Кличко показал последствия разрушений в Святошинском районе: смотрите видео
Российские оккупанты 15 марта обстреляли Святошинский район Киева. Пожары вспыхнули в двух многоэтажках.
В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажки – смотрите видео: