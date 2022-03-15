Количество погибших возросло: Кличко показал руины дома в Святошинском районе

Виталий Кличко показал руины дома в Святошинском районе. Мэр Киева сообщил, что, по предварительным данным, погибли 4 человека.

Кличко подчеркнул, что весь мир должен видеть, что происходит в Украине. Россия пытается уничтожить государство. Страна-оккупант убивает украинцев и разрушает украинские города.

Заметьте Пожар в многоэтажке в Святошинском районе локализовали: спасены 46 человек

Это – дом в Святошинском районе столицы. Точнее, то что от него осталось после попадания снаряда,

– заявил Кличко.

Он сообщил, что спасатели тушили пожар с раннего утра.

Кличко показал последствия разрушений в Святошинском районе: смотрите видео

Российские оккупанты 15 марта обстреляли Святошинский район Киева. Пожары вспыхнули в двух многоэтажках.

В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажки – смотрите видео: