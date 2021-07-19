За 30 минут выпало 18 миллиметров осадков, – Кличко о последнем потопе в Киеве
Источник:телеграм Виталия Кличка
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал последствия масштабной непогоды, которая обрушилась на Киев 19 июля. По словам городского главы, в городе всего за 30 минут выпала почти недельная норма осадков.
По словам мэра Киева, коммунальщики готовились к дождям и занимались очисткой ливнестоков, а на проблемных участках еще до начала осадков дежурила техника гидротехнических служб.
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Однако избежать подтоплений не удалось, поскольку за короткий промежуток времени выпало слишком большое количество осадков.
Метрополитен уже возобновил работу
Как утверждает Кличко, больше 3 сотен коммунальщиков сейчас занимаются ликвидацией последствий непогоды и расчисткой улиц и тротуаров.
Метрополитен сейчас работает в обычном режиме. На некоторых станциях, в переходах которых были подтопления, последствия непогоды ликвидировали,
– подчеркнул мэр.
В результате непогоды в Киеве руководство метрополитена закрывало станции "Академгородок" и "Берестейская", поскольку вода стекала в подземные переходы и дошла до касс коммунального предприятия. Чтобы не затопило рельсы, работникам метро пришлось закрывать "Берестейскую" на гермозатвор.
За несколько часов гидротехники откачали воду, что позволило метрополитену начать работать в обычном режиме.
Наземный транспорт в основном ездит с отклонением от графика, но постепенно начинает возвращаться к движению по расписанию.