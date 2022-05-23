Кличко, Садовый, Бойченко: о ком из мэров больше говорят во время войны, – рейтинг

Во время войны больше всего говорят о мэре столицы Виталии Кличко, мэре Львова Андрее Садовом и мэре Мариуполя Вадиме Бойченко.

Об этом свидетельствуют результаты рейтинга "Главкома", передает 24 канал.

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Чтобы выяснить актуальный уровень медиаприсутствия украинских мэров, издание использовало сервисы поисковика Google. По количеству упоминаний с 24 февраля по 23 мая определялось место политиков в списке.

Бесспорным лидером рейтинга стал столичный мэр. Виталий Кличко постоянно держал руку на пульсе Киева даже в самый сложный период угрозы оцепления российскими войсками. Это было топовой темой мировых медиа.

– отметили в издании.

Журналисты добавили, что внимание было приковано к Виталию Кличко из-за его личного присутствия на местах разрушений от обстрелов.

"Город Киев Киева лично выезжал на места разрушений в результате вражеских обстрелов и постоянно информировал киевлян о текущем положении вещей в городе, успокаивая горожан", - говорится в материале.

Второе место в рейтинге занял мэр Львова Андрей Садовый, третье – мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Следующие места в рейтинге

Иван Федоров, городской голова Мелитополя;

Анатолий Вершина, городской голова Павлограда;

Игорь Терехов, городской голова Харькова;

Александр Лысенко, городской голова Сум;

Руслан Марцинкив, городской голова Ивано-Франковска;

Борис Филатов, городской голова Днепра;

Игорь Полищук, городской голова Луцка.

В целом были оценены позиции не только городских председателей всех областных центров Украины, но и тех городов, которые стали знаковыми во время российской военной агрессии.

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