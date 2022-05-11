Кличко встретился с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов

Должна быть единая позиция Европы по отказу от российских энергоресурсов, которыми Россия долго шантажировала страны ЕС и превратила газ и нефть в политический инструмент, заявил Виталий Кличко.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем телеграмм-канале по итогам встречи с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов – Анналеной Бербок и Вопке Гукстрой.

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"Встретился сегодня с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов – Анналеной Бербок и Вопке Гукстрой. Во время общения я подчеркнул, что сегодня должна быть единая позиция Европы по отказу от российских энергоресурсов, которыми Россия долго шантажировала страны ЕС и превратила газ и нефть в политический инструмент", – написал Кличко.

Мэр Киева гостеприимно встретил в столице министров иностранных дел Германии и Нидерландов / Фото Кличко

Мэр Киева поблагодарил европейских партнеров за поддержку и помощь. Финансовое, оружием, политическое. В частности, за поддержку Германией европейских устремлений Украины и ее полного членства в ЕС. Такую позицию озвучила в Киеве Министр иностранных дел ФРГ.

Также важно то, что Германия, как заявила госпожа Бербок, предоставит Украине всестороннюю поддержку в расследовании военных преступлений, которые совершает Россия в Украине. Преступления России против человечности должны быть наказаны! Министра иностранных дел Нидерландов, в частности, поблагодарил и за то, что, вместе с Германией, его страна предоставит Украине тяжелое вооружение, в частности, гаубицы,

– отметил Виталий Кличко.

После общения в мэрии Виталий Кличко устроил европейским партнерам экскурсию по Владимирской горке.

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