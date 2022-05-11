Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму телеграм-каналі за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів – Анналеною Бербок та Вопке Гукстрою.

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"Зустрівся сьогодні з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів – Анналеною Бербок та Вопке Гукстрою. Під час спілкування я підкреслив, що сьогодні має бути єдина позиція Європи щодо відмови від російських енергоресурсів. Якими Росія довго шантажувала країни ЄС і перетворила газ та нафту в політичний інструмент", – написав Кличко.

Мер Києва гостинно зустрів в столиці міністрів закордонних справ Німеччини та Нідерландів / фото Кличка

Мер Києва подякував європейським партнерам за підтримку і допомогу. Фінансову, зброєю, політичну. Зокрема, за підтримку Німеччиною європейських прагнень України та її повного членства в ЄС. Таку позицію озвучила в Києві міністр закордонних справ ФРН.

Також важливо те, що Німеччина, як заявила пані Бербок, надасть Україні всебічну підтримку в розслідуванні воєнних злочинів, що чинить Росія в Україні. Злочини Росії проти людяності мають бути покарані! Міністру закордонних справ Нідерландів, зокрема, подякував і за те, що, разом з Німеччиною, його країна надасть Україні важке озброєння, зокрема, гаубиці,

– зазначив Віталій Кличко.

Після спілкування в мерії Віталій Кличко влаштував європейським партнерам екскурсію Володимирською гіркою.

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