Передали 50 000 пакетов питания для бойцов, – Кличко встретился с послом Израиля

Виталий Кличко встретился с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским, который передал готовое питание с нагревающими элементами для военных.

Об этом мэр Киева сообщил на своей странице в фейсбуке.

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"Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Михаэлем Бродским. Посольство передало Киеву 50 тысяч пакетов готового питания, с нагревающими элементами. Город передаст их на нужды Вооруженных Сил Украины, нашим защитникам. Такая помощь – реализация договоренностей столицы и Посольства Израиля в Украине. Мы благодарны Израилю за поддержку, которую он оказывает Украине и Киеву с начала широкомасштабного российского вторжения. Это сотни тонн гуманитарной помощи, медицинская помощь. А также подготовка наших специалистов-психологов для работы с украинцами, которые пострадали от войны", – сообщил Кличко.

Израиль передал 50 000 пакетов питания для украинских воинов / Фото из фейсбука Виталия Кличко

Виталий Кличко и Михаэль Бродский обсудили также дальнейшее сотрудничество.

Обсудили с Михаэлем Бродским и сотрудничество по созданию реабилитационных центров в Украине. Также господин Посол отметил, что Израиль будет принимать раненых украинских защитников, в частности, тех, кто нуждается в протезировании. Будут принимать и детей с онкологией, – отметил Кличко.

Мэр Киева встретился с послом Израиля / Фото из фейсбука Виталия Кличко

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