Днем на подлете к Киеву ВСУ сбили несколько ракет, – Кличко

Россия уже второй день терроризирует мирное население Украины ракетными атаками. Однако противовоздушная оборона Украины работает для того, чтобы повреждений и разрушений было как можно меньше.

Именно благодаря вооруженным силам 11 октября удалось избежать взрывов в столице. Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко в эфире телемарафона.

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Как прошло утро в Киеве на второй день массированных обстрелов

В столице воздушная тревога 11 октября продолжалась около 5 часов. Однако, несмотря на попытки врага, не произошло никаких взрывов.

Благодаря нашим Вооруженным Силам несколько ракет были сбиты на подлете в Киев. И потому могу сказать, что сегодняшний день начался нормально без каких-либо инцидентов,

– сказал Виталий Кличко.

Андрей Небитов сообщил, что обломки вражеской ракеты обнаружили в Киевской области.

Обломки вражеской ракеты: смотрите видео

Последствия обстрелов в первый день атаки России

Мэр Киева сообщил, что уже подсчитаны объемы повреждений, к которым привели обстрелы россиян. Так, повреждения получили более 70 зданий. Из них:

5 объектов критической инфраструктуры ЖКХ,

6 учебных заведений, из которых 3 школы, детский сад и 2 здания внешкольного воспитания,

2 объекта социального образования,

6 заведений культуры,

5 заведений здравоохранения,

2 админздания.

Впрочем, несмотря на объемы повреждений, значительных разрушений не произошло. В подавляющем большинстве указанных домов выбиты окна взрывной волной.

"В отселении ни в одном из этих домов не нуждаются, но временно люди могут переехать до того момента, пока не вставят окна", – отметил Виталий Кличко.

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Также пострадал и лев в зоопарке. Он очень испугался громких взрывов и пытался выбраться из вольера, из-за чего получил ранение головы.

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