Днем на подлете к Киеву ВСУ сбили несколько ракет, – Кличко
Россия уже второй день терроризирует мирное население Украины ракетными атаками. Однако противовоздушная оборона Украины работает для того, чтобы повреждений и разрушений было как можно меньше.
Именно благодаря вооруженным силам 11 октября удалось избежать взрывов в столице. Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко в эфире телемарафона.
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Как прошло утро в Киеве на второй день массированных обстрелов
Благодаря нашим Вооруженным Силам несколько ракет были сбиты на подлете в Киев. И потому могу сказать, что сегодняшний день начался нормально без каких-либо инцидентов,
– сказал Виталий Кличко.
Андрей Небитов сообщил, что обломки вражеской ракеты обнаружили в Киевской области.
Обломки вражеской ракеты: смотрите видео
Последствия обстрелов в первый день атаки России
- 5 объектов критической инфраструктуры ЖКХ,
- 6 учебных заведений, из которых 3 школы, детский сад и 2 здания внешкольного воспитания,
- 2 объекта социального образования,
- 6 заведений культуры,
- 5 заведений здравоохранения,
- 2 админздания.
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