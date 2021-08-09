У клиентки "Приватбанка" исчезли деньги: банк не хочет разбираться, ведь "сумма незначительная"
Источник:Минфин
Клиентка "Приватбанка" пожаловалась, что с ее карты провели операцию по списанию денег. Однако никакого согласия женщина не давала. Потерпевшая обратилась в финучреждение.
Как с карточки списали деньги
Инцидент произошел 7 августа. Женщине пришло сообщение, что с ее карточки оплатили услуги на сайте aws.amazon.com.
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В Службе поддержки сказали, что сумма незначительная, поэтому разбираться никто не будет. Там добавили, что сайты могут хранить все данные карточек. Не понимаю, как это допустимо,
– пожаловалась клиентка "Приватбанка".
Ей посоветовали обращаться на сайт, на котором была совершена операция. В то же время женщина говорит, что это невозможно, ведь на нем нет никакой контактной информации.
Реакция "Приватбанка"
На жалобу женщины ответили в финучреждении. Там пояснили, что на стороннем сайте был оформлен токен. Он дает возможность производить оплату согласно договору, заключенному с компанией, на счет которой провели оплату.
"Приватбанк" посоветовал клиентке "проверить, не проводили ли операцию лица, у которых мог быть доступ к ее карте и мобильному".
Не первый инцидент
- Клиенты "Приватбанка" массово жалуются на проблемы в работе банкоматов финучреждения. Аппараты не выдают наличные, но списание денег со счета все равно происходит.
- Недавно Татьяна ХОГА пожаловалась, что с ее зарплатной карты исчезли почти 35 тысяч гривен. В "Приватбанке" возвращать деньги не спешат, ссылаясь на процедуру проверки и рассмотрения ее заявления.