"Заметно участие СБУ": Клименко прокомментировал материалы Кравченко

Руслан Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Руководитель САП Александр Клименко отметил, что к материалам, распространенным Кравченко, может быть причастна СБУ.

Так заявление прозвучало на брифинге НАБУ 14 сентября.

Что известно о возможной роли СБУ в атаке на антикоррупционные органы?

"У нас, в принципе, уже давно есть информация, что и в июле 2025 года, и эта информационная атака, которая произошла на антикоррупционные органы, готовились и осуществлялись не только одним генеральным прокурором", – заявил Клименко.

Кроме того, в ответ на подписанные Русланом Кравченко подозрения он заявил, что это, по его мнению, "реакция на операцию "Карфаген".

Напомним! Операция "Карфаген" – это масштабная антикоррупционная спецоперация НАБУ и САП, которая разоблачила преступную группировку в Офисе генерального прокурора. Она занималась "крышеванием" нелегальных мошеннических колл-центров и отмыванием миллионов гривен.

Что касается роли СБУ в атаке: "Были соответствующие справки в отношении наших сотрудников, и, по нашей информации, это осуществляли отдельные департаменты "Службы безопасности", – добавил, в свою очередь, директор НАБУ Семен Кривонос.

Он подчеркнул, что противодействие операции "Карфаген" было и остается весьма существенным: в частности, речь идет, по его словам, о мониторинге реестра судебных решений и визуальном наблюдении.

В то же время директор НАБУ не стал раскрывать подробности расследования. Кривонос также отметил, что НАБУ не будет анонсировать предстоящие следственные действия в отношении любого из фигурантов, в частности Кравченко.

Кстати, Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. Соответствующий указ появился на сайте президента.