Така заява пролунала на брифінгу НАБУ 14 вересня.

Що відомо про можливу роль СБУ в атаці на антикорупційні органи?

"У нас в принципі є вже давно інформація, що і в липні 2025 року, і оця інформаційна атака, яка відбулася на антикорупційні органи, готувалися і виконувалися не лише одним генеральним прокурором", – висловився Клименко.

До того ж, у відповідь на підписані Русланом Кравченком підозри заявив, що це, на його думку, "реакція на операцію "Карфаген".

Нагадаємо! Операція "Карфаген" – це масштабна антикорупційна спецоперація НАБУ та САП, яка викрила злочинну групу в Офісі генерального прокурора. Вона займалася "кришуванням" нелегальних шахрайських кол-центрів та відмиванням мільйонів гривень.

Щодо ролі СБУ в атаці: "Були довідки відповідні щодо наших працівників, і за нашою інформацією, це здійснювали окремі департаменти" Служби безпеки", додав, зі свого боку, директор НАБУ Семен Кривонос.

Він наголосив, що протидія операції "Карфаген" була і залишається дуже суттєвою: зокрема, йдеться, за його словами, про моніторинг реєстру судових рішень та візуальне спостереження.

Водночас директор НАБУ не став розкривати подробиці розслідування. Кривонос також зазначив, що НАБУ не анонсуватиме майбутні слідчі дії щодо будь-якого з фігурантів, зокрема Кравченка.

До речі, Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ з'явився на сайті президента.