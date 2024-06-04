В Раду вызывают главу МВД Игоря Клименко: какая причина

Верховная Рада вызвала в парламент министра внутренних дел Игоря Клименко. О том, в чем заключается причина подобного "приглашения", читайте далее в материале.

Это решение Верховная Рада приняла на заседании 4 июня. Соответствующую информацию подтвердили два нардепа от "Слуги народа".

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Клименко вызвали в парламент

Член оборонного комитета парламента, нардеп Игорь Копытин рассказал, что Рада решила вызвать в парламент главу Министерства внутренних дел Игоря Клименко.

Только что Верховная Рада приняла решение вызвать министра Клименко. В частности, одним из вопросов обсуждения будет бронирование работников ГСЧС,

– рассказал народный избранник.

В то же время его коллега Юрий Здебский заявил, что вопрос о вызове Клименко в Раду поднял народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.

"Да, вопрос набрал необходимое количество голосов. Поэтому решение принято", – добавил он. По словам нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка, "за" проголосовали 165 нардепов из необходимых 150.

Заметим, что на сайте правительства зарегистрирована петиция о брони для спасателей и всего за несколько дней она набрала необходимые для рассмотрения 30 тысяч подписей.

Что известно о бронировании работников ГСЧС