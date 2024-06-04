В Раду вызывают главу МВД Игоря Клименко: какая причина

4 июня 2024, 15:41
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Источник:

LIGA.net

Верховная Рада вызвала в парламент министра внутренних дел Игоря Клименко. О том, в чем заключается причина подобного "приглашения", читайте далее в материале.

Это решение Верховная Рада приняла на заседании 4 июня. Соответствующую информацию подтвердили два нардепа от "Слуги народа".

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Клименко вызвали в парламент

Член оборонного комитета парламента, нардеп Игорь Копытин рассказал, что Рада решила вызвать в парламент главу Министерства внутренних дел Игоря Клименко.

Только что Верховная Рада приняла решение вызвать министра Клименко. В частности, одним из вопросов обсуждения будет бронирование работников ГСЧС,
– рассказал народный избранник.

В то же время его коллега Юрий Здебский заявил, что вопрос о вызове Клименко в Раду поднял народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.

"Да, вопрос набрал необходимое количество голосов. Поэтому решение принято", – добавил он. По словам нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка, "за" проголосовали 165 нардепов из необходимых 150.

Заметим, что на сайте правительства зарегистрирована петиция о брони для спасателей и всего за несколько дней она набрала необходимые для рассмотрения 30 тысяч подписей.

Что известно о бронировании работников ГСЧС

  • Об отмене бронирования для спасателей писал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. В СМИ также появлялись сообщения о возможной отмене брони и для полицейских.
  • Кабинет Министров Украины должен утвердить постановление о бронировании от мобилизации граждан определенных категорий профессий. В частности, речь о полицейских и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
  • По словам Вениславского, ни в парламенте, ни в правительстве не ведутся разговоры о снятии бронирования с полицейских и спасателей. Однако, если подобные предложения будут, этот вопрос вынесут на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
  • Он говорит, что концепция национальной безопасности и обороны охватывает деятельность и обеспечение правопорядка и безопасности граждан Украины, что обеспечивается соответствующими службами. Этот вопрос поднимут на заседании комитета, если будут какие-то сигналы.

Автор: Маргарита Волошина