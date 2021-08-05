Развести Байдена невозможно, – Климкин сказал, с чем Зеленский поедет в Вашингтон

Владимир Зеленский уже несколько месяцев собирается к американскому лидеру Джо Байдену. Президент Украины должен объяснить своему коллеге, какая у него есть мечта.

Для того, чтобы реализовать соответствующую мечту, нужно достичь общего успеха. Такое мнение в программе "Первые лица" на 24 канале выразил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

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Климкин: Визит Зеленского в США – это о доверии

По его словам, пока не очень понятно, что Зеленский возьмет с собой в Вашингтон. Ведь украинский президент не говорит со страной.

Я на самом деле хочу, чтобы он (Зеленский – 24 канал) поехал к Байдену. Развести Байдена невозможно. Он и сам знает Украину, плюс, досье у него есть,

– объяснил Климкин.

Он напомнил, что Зеленский ездил к немецкому канцлеру Ангеле Меркель. То была не дискуссия, а 4-часовой разговор, который не показал результата.

Президент Украины встретился с действующим немецким канцлером 13 июля 2021 года в Берлине. Основными темами для разговора были мирное урегулирование ситуации на Востоке и транзит газа через Украину после запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Основной разговор Зеленского и Байдена, как отметил экс-министр иностранных дел, будет происходить тет-а-тет. Визит в США – означает доверие и понимание, что глава Украины действительно хочет что-то перезагрузить, а не имитировать.

"Тогда Байден задаст ему (Зеленскому – 24 канал) несколько вопросов, а он знает, какие вопросы задавать. От этого на самом деле многое будет зависеть", – добавил Климкин.

Коротко о встрече Зеленского и Байдена

Известно, что Зеленский поедет в США уже 30 августа – после саммита Крымской платформы и Дня Независимости Украины.

Байден пригласил украинского президента в Белый дом еще в июне во время телефонного разговора.

Офис Президента активно готовится к долгожданной встрече.

Полное интервью с Павлом Климкиным: смотрите видео