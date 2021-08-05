Для того, щоб реалізувати відповідну мрію, треба досягнути спільного успіху. Таку думку у програмі "Перші особи" на 24 каналі висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

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Клімкін: Візит Зеленського у США – це про довіру

За його словами, наразі не дуже зрозуміло, що Зеленський візьме з собою у Вашингтон. Адже український президент не розмовляє з країною.

Я насправді хочу, щоб він (Зеленський – 24 канал) поїхав до Байдена. Розвести Байдена неможливо. Він і сам знає Україну, плюс, досьє у нього є,

– пояснив Клімкін.

Він нагадав, що Зеленський їздив до німецької канцлерки Ангели Меркель. То була не дискусія, а 4-годинна розмова, яка не показала результату.

Нагадаємо! Президент України зустрівся з чинною німецькою канцлеркою 13 липня 2021 року в Берліні. Основними темами для розмови було мирне врегулювання ситуації на Сході та транзит газу через Україну після запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Основна розмова Зеленського та Байдена, як відзначив ексміністр закордонних справ, відбуватиметься тет-а-тет. Візит у США – означає довіру і розуміння, що очільник України і справді хоче щось перезавантажити, а не імітувати.

"Тоді Байден поставить йому (Зеленському – 24 канал) кілька запитань, а він знає, які запитання ставити. Від цього насправді багато чого залежатиме", – додав Клімкін.

Коротко про зустріч Зеленського і Байдена

Відомо, що Зеленський поїде у США вже 30 серпня – після саміту Кримської платформи та Дня Незалежності України.

Байден запросив українського президента у Білий дім ще у червні під час телефонної розмови.

Офіс Президента активно готується до довгоочікуваної зустрічі.

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