Климкин рассказал, будет ли сотрудничать с Зеленским

Глава МИД Украины утверждает, что готов обсудить с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским возможное сотрудничество. Однако лишь тогда, если ценности политиков будут совпадать, ибо отступать от своих он не намерен.

Такое сотрудничество зависит от общего желания и паритетов, сказал Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

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Он подчеркнул, что имеет свои ценности, свои принципы и свои убеждения.

Если они будут совпадать и будет общее желание, об этом мы будем разговаривать. Но я от того, что мы делали эти пять лет, и я лично верю в то, что я делал, я, конечно, не буду отступать,

– заявил министр.

Однако на вопрос о встрече с будущим президентом Климкин ответил – здесь слово за Зеленским.

"Я думаю, что это новоизбранный президент должен комментировать. Он имеет все возможности говорить о том, какие происходят встречи, какие происходят контакты, договоренности. Я думаю, что в ближайшее время он это сделает", – добавил глава МИД.

Отметим, после обнародования результатов выборов уже четыре главы областных государственных админстраций заявили о своих увольнениях. Так, об уходе также объявили руководители Львовской, Николаевской и Закарпатской облгосадминистраций. Аналогичные действия после инаугурации президента анонсировал председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна. Кроме того, уволился и начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.