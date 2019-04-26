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      Климкин рассказал, будет ли сотрудничать с Зеленским

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      Климкин будет сотрудничать с Зеленским лишь если у них совпадут ценности
      Климкин будет сотрудничать с Зеленским лишь если у них совпадут ценности / Фото из открытых источников

      Глава МИД Украины утверждает, что готов обсудить с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским возможное сотрудничество. Однако лишь тогда, если ценности политиков будут совпадать, ибо отступать от своих он не намерен.

      Такое сотрудничество зависит от общего желания и паритетов, сказал Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

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      Он подчеркнул, что имеет свои ценности, свои принципы и свои убеждения.

      Если они будут совпадать и будет общее желание, об этом мы будем разговаривать. Но я от того, что мы делали эти пять лет, и я лично верю в то, что я делал, я, конечно, не буду отступать,
      – заявил министр.

      Однако на вопрос о встрече с будущим президентом Климкин ответил – здесь слово за Зеленским.

      "Я думаю, что это новоизбранный президент должен комментировать. Он имеет все возможности говорить о том, какие происходят встречи, какие происходят контакты, договоренности. Я думаю, что в ближайшее время он это сделает", – добавил глава МИД.

      Отметим, после обнародования результатов выборов уже четыре главы областных государственных админстраций заявили о своих увольнениях. Так, об уходе также объявили руководители ЛьвовскойНиколаевской и Закарпатской облгосадминистраций. Аналогичные действия после инаугурации президента анонсировал председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна. Кроме того, уволился и начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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