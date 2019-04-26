Клімкін готовий говорити із Зеленським про співпрацю, але за однієї умови

Голова МЗС України стверджує, що готовий обговорити з переможцем президентських виборів Володимиром Зеленським можливу співпрацю. Однак лише тоді, якщо цінності політиків будуть збігатися, бо відступати від своїх він не має наміру.

Така співпраця залежить від спільного бажання та паритетів, сказав Клімкін на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом.

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Він наголосив, що має свої цінності, свої принципи та свої переконання.

Якщо вони будуть збігатися і буде спільне бажання, про це ми будемо розмовляти. Але я від того, що ми робили ці п'ять років, і я особисто вірю в те, що я робив, я, звичайно, не буду відступати,

– заявив міністр.

Однак на запитання щодо зустрічі із майбутнім президентом Клімкін відповів – тут слово за Зеленським.

"Я думаю, що це новообраний президент має коментувати. Він має всі можливості говорити про те, які відбуваються зустрічі, які відбуваються контакти, які домовленості. Я думаю, що найближчим часом він це зробить", – додав голова МЗС.