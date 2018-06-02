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Климкин направил письма главам МИД: просит повлиять на Россию в освобождении политзаключенных

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Павел Климкин написал письма коллегам-министрам с просьбой надавить на Москву
Павел Климкин написал письма коллегам-министрам с просьбой надавить на Москву / dpchas.com.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин разослал письма мировым лидерам МИД с просьбой надавить на Россию в вопросе освобождения украинских политзаключенных.

Об этом Климкин написал в своем Twitter.

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Направил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова и Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления России, в том числе, ужесточением санкций,
– отметил глава украинского МИД.

Кроме этого, он добавил к своему сообщению фото текста обращения к иностранным коллегам. В нем Климкин рассказывает о 60 несправедливо заключенных украинских пленниках Кремля. Также он подробно описывает судьбу троих из них: Сенцова, Балуха и Абдуллаева.

Напомним, 16 мая Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму. Впоследствии голодовку в поддержку Сенцова объявили еще трое политзаключенных России, а именно – Александр Шумков, Станислав Зимовец и Александр Кольченко.

Теги: Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Павел Климкин МИД Украины Новости политики
Источник: 24 канал
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