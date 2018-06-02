Клімкін надіслав листи очільникам МЗС: просить вплинути на Росію щодо звільнення політв'язнів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розіслав листи світовим очільникам МЗС із проханням натиснути на Росію у питанні звільнення українських політв'язнів.

Про це Клімкін написав у своєму Twitter.

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Надіслав листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію та вимагали звільнення всіх. Критично важливо, щоб Кремль звільнив Балуха, Сенцова та Кольченка, які оголосили голодування. Закликав консолідувати міжнародну відповідь на злочини Росії, у тому числі, посиленням санкцій,

– зазначив глава українського МЗС.

Окрім цього, він додав до свого допису фото тексту звернення до іноземних колег. У ньому Клімкін розповідає про 60 несправедливо ув'язнених українських бранців Кремля. Також він детальніше описує долю трьох із них: Сенцова, Балуха та Абдуллаєва.

Надіслав листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію та вимагали звільнення всіх.Критично важливо,щоб Кремль #FreeBalukh, #FreeSentsov, #FreeKolchenko,які оголосили голодування.Закликав консолідувати міжн відповідь на злочини RU,у тч посиленням санкцій pic.twitter.com/flLapEqLd8 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 июня 2018 г.

Нагадаємо, 16 травня Олег Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.

Згодом голодування на підтримку Сенцова оголосили ще троє політв’язнів Росії, а саме – Олександр Шумков, Станіслав Зимовець та Олександр Кольченко.