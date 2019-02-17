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      Климкин объяснил опасность газопровода в обход Украины

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      Климкин рассказал об опасности газопровода в обход Украины
      Климкин рассказал об опасности газопровода в обход Украины / Фото из открытых источников

      Россия использует как серую зону для своих манипуляций любой газотранспортный проект, если европейские правила относительно него не будут применять полноценно.

      Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время встречи с федеральным министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, а впоследствии – написал в своем Twitter.

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      Он отметил, что вопрос российско-немецкого газопровода открыл Мюнхенскую конференцию.

      Объяснил, почему "Северный поток-2" является плохим проектом для Германии и Евросоюза. Любой газотранспортный проект без полноценного применения правил ЕС – это серая зона для российских манипуляций,
      – говорится в заметке.

      Кроме того, украинская сторона поблагодарила немецкого министра за поддержку важности сохранения транзита российского газа по территории Украины.

      Также дипломаты и эксперты обсудили вопросы противодействия вмешательству России в избирательные процессы стран Европы и США.

      Так, Климкин провел встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Во время нее политики положительно оценили результаты трехсторонних консультаций между Украиной, Германией и Францией о применении норм Конвенции ООН по морскому праву и обеспечению свободы судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

      Отметим, Россия не устает диктовать свои условия для сохранения транзита газа через Украину. В Москве заявляют – правила транспортировки должны быть "только их", а условия – "конкурентными".

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге дали ему "зеленый свет" – согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС. Согласно поправкам, все решения по немецко-российскому проекту будет принимать Берлин. Это не касается той части, что пролегает в территориальных водах Германии.

      В Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, вісокопоставленные чиновники, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций. Завершится она сегодня, 17 февраля.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Северный поток-2 Газ
      Источник: 24 канал
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