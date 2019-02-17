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      Клімкін пояснив небезпеку газопроводу в обхід України

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      Клімкін розповів про небезпеку газопроводу в обхід України
      Клімкін розповів про небезпеку газопроводу в обхід України / Getty Images

      Росія використає як сіру зону для своїх маніпуляцій будь-який газотранспортний проект, якщо європейські правила щодо нього не застосовуватимуть повноцінно.

      Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін під час зустрічі з федеральним міністром економіки та енергетики Німеччини Петером Альтмайером у межах Мюнхенської конференції з питань безпеки, а згодом – написав у своєму Twitter.

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      Він зазначив – питання російсько-німецького газопроводу відкрило Мюнхенську конференцію. 

      Пояснив, чому "Північний потік – 2" є поганим проектом для Німеччини і Євросоюзу. Будь-який газотранспортний проект без повноцінного застосування правил ЄС – це сіра зона для російських маніпуляцій,
      – йдеться у дописі.

      Окрім того, українська сторона подякувала Німецькому міністру за підтримку важливості збереження транзиту російського газу територією України.

      Також дипломати та експерти також обговорили питання протидії втручанню Росії у виборчі процеси країн Європи і США.

      Так, Клімкін провів зустріч із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Під час неї політики позитивно результати тристоронніх консультацій між Україною, Німеччиною і Францією про застосування норм Конвенції ООН з морського права і забезпечення свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

      Зазначимо, Росія не втомлюється диктувати свої умови для збереження транзиту газу через Україну. У Москві заявляють – правила транспортування мають бути "лише їхніми", а умови – "конкурентними".

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії у Страсбурзі дали йому "зелене світло" – погодили проект поправок до газової директиви ЄС. Відповідно до них, усі рішення щодо німецько-російського проекту буде приймати Берлін. Це не стосується лише тієї частини, що пролягає у територіальних водах Німеччини.

      у Мюнхені проходить 55-та конференція з безпеки. Участь у форумі беруть понад 30 глав держав і урядів, понад 80 міністрів закордонних справ і оборони, високопосадовці, які приймають рішення, експерти, економісти, представники міжнародних та громадських організацій. Завершиться вона 17 лютого.

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Північний потік-2 Газ Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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