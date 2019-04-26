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      Климкин отреагировал на возмущение Венгрии из-за языкового закона

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      Венгрия сознательно идет на конфронтацию, – Климкин о критике языкового закона
      Венгрия сознательно идет на конфронтацию, – Климкин о критике языкового закона / 24 канал

      Венгрия со своей критикой языкового закона умышленно обостряет отношения между двумя странами. Однако в Киеве надеются на понимание и подчеркивают – закон о поддержке языка, а не об ограничении прав.

      Впереди – очень публичная и очень открытая работа по реализации этого закона, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

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      Отметим, в правительстве Венгрии отреагировали на принятие Верховной Радой языкового закона. Там предупредили НАТО, что будут в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО.

      Глава МИД Украины подчеркнул, что "венгерские партнеры сознательно выбрали линию на конфронтацию".

      Я буду говорить об этом с Петером Сиярто (глава МИД Венгрии – 24 канал) в Брюсселе буквально через две недели на министерском заседании по "Восточному партнерству". Еще раз повторяю: этот закон важен, но его нужно понимать в смысле поддержки украинского языка, но ни в коем случае не (в смысле – 24 канал) ограничения чьих-то прав,
      – сказал он.

      Климкин добавил, что дальнейшие шаги по имплементации закона будет определять правительство. Он также отметил, что нужно принять отдельный закон о языках национальных меньшинств, чтобы "помогать нашим гражданам".

      "Мы не хотим, чтобы венгры, румыны или кто-то другой стали меньше венграми или румынами. Они принадлежат к нашей политической нации, они должны иметь право получить образование на своих языках – конечно, их права не должны ограничиваться. Но при этом они должны иметь возможность получить реальный шанс выучить украинский и понимать, в какой стране они живут", – подчеркнул глава МИД.

      Министр также признался, что такая реакция не стала неожиданностью, однако он выразил надежду на понимание между странами.

      У нас непростой, но тем не менее, я считаю, продуктивный разговор с Венгрией,
      – добавил Климкин.

      Народные депутаты 25 апреля проголосовали за важный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его поддержали 278 народных депутатов. Против проголосовали 38 нардепов, 25 не голосовали, а 7 воздержались от голосования.

      Реакция главы министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

      Сийярто отметил, что украинский закон якобы о языке нарушает права венгерского меньшинства и отражает видение президента Петра Порошенко, который, по словам венгерского министра, продвигал антивенгерскую политику, пишет портал Hirado.

      "Однако украинские избиратели подавляющим большинством выбрали другого президента, Владимира Зеленского, и покончили с эрой Порошенко", – добавил Сийярто.

      По его словам, первые заявления избранного украинского президента дают повод для надежды.

      Что говорят в венгерском правительстве?

      То же, что говорили ранее. Венгерские СМИ со ссылкой на неофициальные источники в правительстве говорят, что там настроены радикально. Говорят, в ответ на принятие языкового закона будут и в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО. Об этом якобы уже проинформировали заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер во время ее визита в Будапешт.

      Что на самом деле меняет новый закон о языке?

      На украинском будут говорить в публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживания в транспорте, и в публичных заведениях. Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или языках Евросоюза. В театральных спектаклях и при дубляже кинофильмов, на телевидении, интернете и печатных СМИ также будут использовать украинский.

      С чего начался конфликт между Украиной и Венгрией?
      Он длится уже больше года. Сначала Венгрия заблокировала встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Официальный Будапешт увидел нарушение прав венгерского меньшинства в норме закона об обязательном получении образования на государственном языке.

      Официальный Киев эти обвинения отвергает. Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему.

      Из-за этого 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула. Венгерские консульства прекратили и не будут восстанавливать процедуру выдачи венгерского гражданства украинцам на территории своих консульств в Закарпатье и в Киеве.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Украинский язык Павел Климкин Венгрия МИД Украины
      Источник: 24 канал
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