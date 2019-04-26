В правительстве Венгрии угрожают Украине из-за языкового закона

Правительство Венгрии отреагировало на принятие Верховной Радой языкового закона. Там предупредили НАТО, что будут в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО.

Венгрия решила напомнить Украине о своей так называемой позиции, об этом сообщил венгерский журналист Шабольч Пануй со ссылкой на источники в правительстве Венгрии на своей странице в Twitter.

Читайте также: Историческое решение: как на закон об украинском языке среагировали политики и известные украинцы

Народные депутаты 25 апреля проголосовали за важный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его поддержали 278 народных депутатов. Против проголосовали 38 нардепов, 25 не голосовали, а 7 воздержались от голосования.

Источники сообщают мне, что чиновники Венгрии заявили заместителю генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер во время ее визита в Будапешт, что Венгрия будет продолжать блокировать переговоры между НАТО и Украиной, если Киев примет закон, что и произошло только что,

– написал он.

Sources tell me that Hungarian gov’t officials made it clear to NATO DSG @Gottemoeller during her visit to Budapest that Hungary will keep blocking high-level Ukraine-NATO talks if UA passes its language law (which just happened) or in case of any infringement of minority rights. — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) April 25, 2019

Что меняет новый закон о языке?

На украинском языке должны будут разговаривать те, кто хочет стать гражданином государства. На украинском будут говорить в публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживания в транспорте и в публичных заведениях. Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или на языках Евросоюза. В театральных представлениях и при дубляже кинофильмов, на телевидении, интернете и печатных СМИ также будут использовать украинский.

С чего начался конфликт между Украиной и Венгрией?

Он длится уже более года. Сначала Венгрия заблокировала встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО, принятый Киевом закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Официальный Будапешт увидел нарушение прав венгерского меньшинства в норме закона Об обязательном получении образования на государственном языке. Официальный Киев эти обвинения отвергает. Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему.



Из-за этого 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула. Венгерские консульства прекратили и не будут возобновлять процедуру выдачи венгерского гражданства украинцам на территории своих консульств на Закарпатье и в Киеве.