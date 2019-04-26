09:37
26 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ООН МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЧОРНОБИЛЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      21:42, 25 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ООН МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЧОРНОБИЛЬ

      В уряді Угорщини погрожують Україні через мовний закон

      1941 Читать новость на русском
      Угорщина блокуватиме комісію Україна-НАТО через мовний закон, – ЗМІ
      Угорщина блокуватиме комісію Україна-НАТО через мовний закон, – ЗМІ / Ілюстративне фото

      Уряд Угорщини відреагував на ухвалення Верховною Радою мовного закону. Там попередили НАТО, що будуть надалі блокувати проведення комісії Україна-НАТО.

      Угорщина вирішила нагадати Україні про свою так звану позицію, про це повідомив угорський журналіст Шабольч Пануй з посиланням на джерела в уряді Угорщини на своїй сторінці у Twitter.

      Читайте також: Історичне рішення: як на закон про українську мову зреагували політики та відомі українці

      Народні депутати 25 квітня проголосували за важливий закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його підтримали 278 народних депутатів. Проти проголосували 38 нардепів, 25 не голосували, а 7 утримались від голосування.

      Джерела повідомляють мені, що посадовці Угорщини заявили заступнику генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер під час її візиту до Будапешта, що Угорщина продовжуватиме блокувати переговори між НАТО та Україною, якщо Київ ухвалить мовний закон, що і відбулося щойно,
      – написав він.

      Що змінює новий закон про мову? 

      Українською говоритимуть у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування в транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів, на телебаченні, інтернеті та друкованих ЗМІ також використовуватимуть українську.

      Із чого розпочався конфлікт між Україною та Угорщиною? Він триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою.

      Офіційний Київ ці звинувачення відкидає. Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.

      Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула. Угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.

       

       

      blog_ava
      Зеленський полетів на фестиваль до Туреччини
      сьогодні
      6346
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада мовне питання Законодавство Українська мова Угорщина
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чорнобиль: 12 фактів про аварію, місто і тварин
      сьогодні , 09:03 Чорнобиль: 12 фактів про аварію, місто і тварин
      Юліана Вінтюк 11781
      Бойовики кинули шахтарів "ДНР" напризволяще
      сьогодні , 08:40 Бойовики кинули шахтарів "ДНР" напризволяще
      Олексій Чибісов 1197
      Засідання Радбезу ООН щодо указу Путіна про паспорти РФ на Донбасі: головне
      сьогодні , 02:18 Засідання Радбезу ООН щодо указу Путіна про паспорти РФ на Донбасі: головне
      1978
      Российские паспорта для жителей "ЛДНР": эйфории там не наблюдается
      25 квітня , 22:10 Российские паспорта для жителей "ЛДНР": эйфории там не наблюдается
      Блог Соцмережі 3131
      Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
      25 квітня , 21:01 Медична реформа: що зміниться після виборів та чи можливий "відкат" назад
      Світлана Попова 2367
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук