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      Климкин прокомментировал, задерживали ли на самом деле олигарха Фукса

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      Павел Фукс
      Павел Фукс / Схемы

      Украинского бизнесмена Павла Фукса не задерживала Миграционная служба Мексики, а вопрос о разрешении на въезд в эту страну выяснили.

      Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет УНИАН.

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      Напомним, 8 января у украинских СМИ появилась информация, что миграционная служба Мексики задержала украинского бизнесмена Павла Фукса и народного депутата от "Народного фронта" Андрея Иванчука. Задержание произошло после прилета украинца в аэропорт Канкун. Однако сам Фукс утверждает, что в Мексике его никто не задерживал и с пограничниками у него никакие проблемы не возникали. В то же время он подтвердил, что находится на территории этой североамериканской страны.

      Опроверг информацию и Климкин. По его словам, министерство взялось за проверку данных об инциденте, так как "было много спекуляций по задержанию".

      Относительно господина Фукса, то у него были вопросы о разрешении на въезд. Сейчас эти вопросы, насколько я понимаю, все решены, и он также находится в Мексике. Это информация от нашего посольства,
      – отметил министр.

      Он добавил, что нардепа Иванчука тоже никто не задерживал.

      Я проверил это и спросил нашего посла. Во-первых, господина Иванчука никто не задерживал. Все было нормально. Он сейчас в Мексике и спокойно въехал,
      сказал Климкин.

      К слову, в конце марта 2018 года нардеп Вадим Рабинович в своей декларации за 2017 год указал, что его жена Ирина получила от Павла Фукса более 22 миллионов гривен (22453600 гривен). Эти средства олигарх ей предоставил как гарантийный платеж по предварительному договору купли-продажи земельного участка.

      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Мексика Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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