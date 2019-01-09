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      Клімкін прокоментував, чи затримували насправді олігарха Фукса

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      Павло Фукс
      Павло Фукс / Схеми

      Українського бізнесмена Павла Фукса не затримувала Міграційна служба Мексики, а питання щодо дозволу на в'їзд у цю країну з'ясували.

      Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише УНІАН

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      Нагадаємо, 8 січня в українських ЗМІ з'явилась інформація, що міграційна служба Мексики затримала українського бізнесмена Павла Фукса та народного депутата від "Народного фронту" Андрія Іванчука. Затримання відбулося після прильоту українців до аеропорту Канкун. Проте сам Фукс переконує, що у Мексиці його ніхто не затримував і з прикордонниками у нього жодні проблеми не виникали. Водночас він підтвердив, що перебуває на території цієї північноамериканської країни.

      Спростував інформацію і Клімкін. За його словами, міністерство взялось за перевірку даних про інцидент, бо "було багато спекуляцій щодо затримання".

      Щодо пана Фукса, то у нього були питання щодо дозволу на в'їзд. Зараз ці питання, наскільки я розумію, всі вирішені, і він також перебуває в Мексиці. Це інформація від нашого посольства,
      – зазначив міністр. 

      Він додав, що нардепа Іванчука теж ніхто не затримував.

      Я перевірив це і запитав нашого посла. По-перше, пана Іванчука ніхто не затримував. Усе було нормально. Він зараз в Мексиці і спокійно в'їхав,
      – сказав Клімкін.

      До слова, наприкінці березня 2018 року нардеп Вадим Рабінович у своїй декларації за 2017 рік указав, що його дружина Ірина отримала від Павла Фукса понад 22 мільйона гривень (22453600 гривень). Ці кошти олігарх їй надав як гарантійний платіж за попереднім договором купівлі-продажу земельної ділянки.

      Теги: Новини України МЗС України Новини політики Павло Клімкін Мексика
      Джерело: 24 Канал
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