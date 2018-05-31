Климкин заявил, что не знал о спецоперации с Бабченко
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что ему не было известно о спецоперации СБУ относительно "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом он написал в своем Twitter.
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"Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации с Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив. Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдана", – отметил Климкин.
К слову, на заседании Совбеза ООН министр иностранных дел заявил, что политические убийства – одна из главных тактик, которые Россия использует для дестабилизации ситуации в Украине.
Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.
30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить как свидетель.
Кто такой Аркадий Бабченко?
Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.