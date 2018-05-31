Климкин заявил, что не знал о спецоперации с Бабченко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что ему не было известно о спецоперации СБУ относительно "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте также: Цимбалюк сообщил, как в России восприняли известие о "воскрешении" Бабченко

"Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации с Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив. Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдана", – отметил Климкин.

Мене запитують, чи знав я про спецоперацію з Бабченком, виступаючи позавчора в РБ ООН. Не знав, говорив щиро. І я дуже радий, що Аркадій живий. Як бачите, моя теза, що Росія дестабілізовуватиме ситуацію у нас, у тому числі таким чином, більше ніж виправдана. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 31, 2018

К слову, на заседании Совбеза ООН министр иностранных дел заявил, что политические убийства – одна из главных тактик, которые Россия использует для дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить как свидетель.

Кто такой Аркадий Бабченко?

Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.