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Климкин заявил, что не знал о спецоперации с Бабченко

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин / 24 Канал

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что ему не было известно о спецоперации СБУ относительно "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации с Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив. Как видите, мой тезис, что Россия будет дестабилизировать ситуацию у нас, в том числе таким образом, более чем оправдана", – отметил Климкин.

К слову, на заседании Совбеза ООН министр иностранных дел заявил, что политические убийства – одна из главных тактик, которые Россия использует для дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить как свидетель.

Кто такой Аркадий Бабченко?
Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.

Теги: Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Новости политики МИД Украины Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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