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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Клімкін заявив, що не знав про спецоперацію з Бабченком

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін / 24 Канал

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевняє, що йому не було відомо про спецоперацію СБУ щодо "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Мене запитують, чи знав я про спецоперацію з Бабченком, виступаючи позавчора в РБ ООН. Не знав, говорив щиро. І я дуже радий, що Аркадій живий. Як бачите, моя теза, що Росія дестабілізовуватиме ситуацію у нас, у тому числі таким чином, більше ніж виправдана", – зазначив Клімкін.

До слова, на засіданні Радбезу ООН міністр закордонних справ заявив, що політичні вбивства – одна з головних тактик, які Росія використовує для дестабілізації ситуації в Україні.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка буде проходити як свідок.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини політики Павло Клімкін МЗС України
Джерело: 24 Канал
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