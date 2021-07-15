"Клизма и бешеное облако": в России показали талисманы на Олимпиаду – люди шокированы

Организация с аббревиатурой ОКР (ничего страшного, это просто Олимпийский комитет России) 14 июля официально представила изображения талисманов сборной на Олимпийских играх в Токио.

Почему-то символами России стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот. Имен у персонажей нет, но уже есть немало характеристик – от людей, которые шокировано комментируют увиденное в соцсетях.

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"За что нам все это": как реагирует сеть на российские олимпийские талисманы

Создали Мишки-неваляшки и Шапко-кота еще в 2019 в дизайн-студии Артемия Лебедева. В ОКР медведя описывают как компанейского весельчака, а кота – как его антипода (печального скептика).

Но люди в сети описывают их совершенно иначе.

Как именно – читайте ниже, но сначала посмотрите видео представления талисманов:



А вот так примерно встретили это видео люди в твиттере / Скриншот 24 канала

И, собственно, подборка типичных комментариев:

"Кот-кокос и медведь-гашиш".

"Кот-откат и медведь-распил".

"Просто символы современной России – вор-ушанка и диванный неваляшка".

"Это не допинг, у нас вся страна такая упоротая".

"Остановите наркоманию среди дизайнеров".

"Что это за ужас? Кот похож на череп без нижней челюсти, а медведь на клизму".

"А где лось-балалайка и волк-лапоть?"

"Почему кот мертвый?"

"Кошачье облачко и медвежонок-клизма? За что нам все это?"

"Это может действительно стать популярным, если один черт досидит до 2036".

Комментарии в сети по российским талисманам: скриншоты sports.ru

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