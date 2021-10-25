Ключ в Москве, – Данилов заявил, что завершение войны зависит только от Путина

Украину несколько месяцев будут ждать тяжелые времена. Ведь вопрос срока действия закона О временно оккупированных территориях возбуждает Россию.

Кремль хочет внести коррективы в документ о якобы решении этого вопроса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Он считает, что если Владимир Путин не примет решение, что войну надо заканчивать, то можно писать и делать, что угодно.

На самом деле ключ от этого всего лежит в Москве,

– подчеркнул Данилов.

По его словам, пока не понятно, сделает ли глава Кремля это. Ведь на этот счет отсутствуют аргументы.

Путина интересует Европа, – Данилов

Данилов считает, что украинские военные смогут вернуть под контроль нашего государства Донецк и Луганск, если от Владимира Зеленского прозвучит соответствующий приказ.

"Это большая игра по дестабилизации ситуации не только на территории Украины. На самом деле его интересуют большие территории", – сказал секретарь СНБО.

Российского президента, как отметил Данилов, интересует Европа. В то же время поведение Путина – это вызов, на который эта часть мира не дает адекватных ответов.

Он считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить. Вы знаете, что Владимир Александрович (Зеленский – 24 канал) открыто хочет, чтобы эта война закончилась. Но она должна закончиться так, чтобы мы не потеряли свою территорию и свою субъектность. Алексей Данилов Секретарь СНБО

Ситуация на Донбассе: главное

За 24 октября пророссийские боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня.

Они применяли вооружение, которое запрещено минскими договоренностями.

Оккупационные войска стреляли из гранатометов в районе Светлодарска, в направлениях Майского, Каменки и Новоселовки.

Источник: пресс-служба ООС