"Ключевая цель – производить максимум": Зеленский провел Ставку относительно дронов
Владимир Зеленский провел технологическую Ставку, на которой были детальные доклады по дронам. Президент заявил, что главная цель –производить максимум именно таких типов БПЛА, которые нужны на передовой и для защиты городов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
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Обращение президента 27 июня
Верховный Главнокомандующий рассказал, что провел технологическую Ставку. Были подробные доклады о дронах – всех вопросов. В частности, о финансах, производство, необходимые регуляторные упрощения.
Ключевая цель – производить максимум и именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов, а также с учетом развития технологий врага,
– заявил Владимир Зеленский.