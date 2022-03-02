Ключевая тактика россиян – гнать на убой свои войска – МВД

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко записал очередное видеообращение. В нем он назвал тактику страны-агрессора.

В своем обращении Вадим Денисенко подчеркнул, что россияне продолжают обстреливать наши города, бомбить мирное население, передает 24 канал.

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Мы сейчас точно можем сказать, что ключевая тактика или стратегия россиян – гнать на убийство свои войска, потому что мы уничтожаем их колонны,

– подчеркнул он.

Советник добавил, что только за вчерашний день удалось уничтожить более 200 единиц вражеской техники.

Также он назвал вторую часть стратегии оккупанта. Она состоит в том, чтобы бомбить города Украины.

Кроме того, Денисенко подчеркнул: враги умеют убивать своих и, к сожалению, наше мирное население.

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