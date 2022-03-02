У своєму зверненні Вадим Денисенко підкреслив, що росіяни продовжують обстрілювати наші міста, бомбардувати мирне населення, передає 24 канал.
Важливо Зеленський назвав жахаючий підсумок для Росії за дні війни в Україні
Посилати на вірну смерть своїх – стратегія Росії
Ми зараз точно можемо сказати, що ключова тактика чи стратегія росіян – гнати на убій свої війська, тому що ми знищуємо їхні колони,
– наголосив він.
- Радник додав, що лише за вчорашній день вдалося знищити понад 200 одиниць ворожої техніки.
Також він назвав другу частину стратегії окупанта. Вона полягає в тому, щоб бомбардувати міста України.
Крім того, Денисенко підкреслив: вороги вміють лише вбивати своїх і, на жаль, наше мирне населення.
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