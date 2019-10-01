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      Ключевая проблема не связана с формулой Штайнмайера, – политолог

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      Выборы в ОРДЛО должны пройти только по украинскому законодательству
      Выборы в ОРДЛО должны пройти только по украинскому законодательству / gettyimages.com

      Текст формулы Штайнмайера давно известен. Там нет ничего фатального для Украины, хотя есть риски.

      Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

      Важно: Україна підпісала формулу Штайнмаєра, – російські ЗМІ

      Как отмечает политолог, риск формулы Штайнмайера в том, что она должна быть имплементирована в украинское законодательство. По словам Фесенко, говорится не об изменениях в Конституцию, а о том, что условия формулы – когда предварительно вступает в силу особый статус ОРДЛО, когда окончательно – должны быть записаны в законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО.

      Условия выборов в ОРДЛО прописаны в законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Главное – четко оговорить: принятие документа не означает, что выборы должны состояться уже завтра. Украина всегда может сказать, что выборы не могут состояться, поскольку нормы закона не выполняются,
      отмечает Фесенко.

      При этом эксперт подчеркивает: вопрос встречи нормандской четверки в октябре не снят с повестки дня. Все зависит от того, будет ли согласован проект дорожной карты до встречи. Возможно, по его словам, формула Штайнмайера будет вписана в дорожную карту по выполнению минских соглашений.

      Ключевая проблема переговоров в нормандском формате будет связана не с формулой Штайнмайера, а с вопросами безопасности. В частности, решением вопроса о контроле над украинско-российской границей,
      – убежден Владимир Фесенко.

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      По его мнению, что касается дорожной карты, то есть два сценария. Первый – если ее согласуют, то на нормандской встрече подпишут совместный рамочный документ, который направят на утверждение и выполнение в Трехстороннюю группу в Минске. Второй – передадут на доработку помощникам и потом в Трехстороннюю группу.

      Что означает формула Штайнмайера?
      Алгоритм, который предложил бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно его формуле, стороны конфликта одновременно и параллельно должны выполнять политические и опасные пункты договоренностей. Сначала Украина должна принять закон о выборах на Донбассе, затем развести войска и провести выборы. После того, как их признает ОБСЕ, Донбассу должны предоставить особый статус. Только потом предусмотрен полный вывод незаконных вооруженных формирований из оккупированных регионов и возвращение Украине контроля над границей.

      Украина заявила, что готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера, но при нескольких условиях. Среди них – полное прекращение огня и вывод подконтрольных России войск и техники с оккупированных территорий. Експредставник Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный опубликовал текст документа так называемой формулы Штайнмайера, который предложат подписать лидерам стран во время встречи в нормандском формате. По убеждению политика, недопустимо принятие подобного документа, а тем более подписание.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Формула Штайнмайера Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Нормандский формат
      Источник: 24 канал
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