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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Ключова проблема не пов'язана з формулою Штайнмаєра, – політолог

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      Вибори в ОРДЛО повинні пройти тільки за українським законодавством
      Вибори в ОРДЛО повинні пройти тільки за українським законодавством / gettyimages.com

      Текст формули Штайнмаєра давно відомий. Там немає нічого фатального для України, хоча є ризики.

      Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко.

      Як зазначає політолог, ризик формули Штайнмаєра у тому, що вона повинна бути імплементована в українське законодавство. За словами Фесенка, мовиться не про зміни до Конституції, а про те, що умови формули – коли попередньо вступає в силу особливий статус ОРДЛО, коли остаточно – повинні бути записані в законі про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО.

      Важливо: Україна підписала формулу Штайнмаєра, – російські ЗМІ

      Умови виборів в ОРДЛО прописані в законі про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. Головне – чітко обумовити: прийняття документа не означає, що вибори повинні відбутися вже завтра. Україна завжди може сказати, що вибори не можуть відбутися, оскільки норми закону не виконуються,
      – наголошує Фесенко.

      При цьому експерт наголошує: питання зустрічі нормандської четвірки в жовтні не знято з порядку денного. Все залежить від того, чи буде узгоджений проект дорожньої карти до зустрічі. Можливо, за його словами, формула Штайнмаєра буде вписана в дорожню карту щодо виконання мінських угод.

      Ключова проблема переговорів у нормандському форматі буде пов'язана не з формулою Штайнмаєра, а з питаннями безпеки. Зокрема, рішенням питання про контроль над українсько-російським кордоном,
      – переконаний Володимир Фесенко.

      Читайте також: Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку

      На його думку, що стосується дорожньої карти, то є два сценарії. Перший – якщо її узгодять, то на нормандській зустрічі підпишуть спільний рамковий документ, який направлять на затвердження і виконання в Тристоронню групу в Мінську. Другий – передати на доопрацювання помічникам і потім у Тристоронню групу.

      Що означає формула ШтайнмаєраАлгоритм, який запропонував колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр у 2015 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з його формулою, сторони конфлікту водночас та паралельно повинні виконувати політичні й безпекові пункти домовленостей. Спочатку Україна має ухвалити закон про вибори на Донбасі, потім розвести війська і провести вибори. Після того, як їх визнає ОБСЄ, Донбасу мають надати особливий статус. Лише потім передбачене повне виведення незаконних збройних формувань з окупованих регіонів і повернення Україні контролю над кордоном.

      Україна заявила, що готова реалізувати так звану формулу Штайнмаєра, але за кількох умов. Серед них – повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій. Експредставник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний опублікував текст документу так званої формули Штайнмаєра, який запропонують підписати лідерам країн під час зустрічі у нормандському форматі. На переконання політика, неприпустимо схвалення подібного документу, а тим більше підписання.

      blog_ava
      Україна підписала формулу Штайнмаєра, – російські ЗМІ
      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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