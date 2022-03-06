Ключевой фейк сейчас – сам Путин, – Лещенко об истории с микрофоном и стюардессами
Российская пропаганда с каждым днем проявляет себя все больше и больше. Однако ее самый большой фейк – глава Кремля Владимир Путин.
Кремлевская пропаганда попала в неловкое положение из-за видео, на котором Путин якобы общается со стюардессами. На самом же деле ролик был смонтирован. Об этом заявил журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал.
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Для того чтобы показать, что Путин открыт для общения, он якобы провел встречу с работниками авиакомпании "Аэрофлот", которая из-за санкций теперь никуда не может летать.
Вся эта история фейк. Сам Путин был записан на фоне зелёного фона, на который впоследствии наложили изображение. Это стало известно, когда все присмотрелись и увидели, что рука Путина просто проходит сквозь микрофон.
– рассказал Лещенко.
Кроме того, на отражении изображения в чайнике видно, что Путин сидит один.
Рука Путина прошла сквозь микрофон / Скриншот с видео
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