Так, сегодня страна-агрессор окончательно накопила весь свой потенциал – свезла все, что было в Украину: артиллерию, бронетехнику и т.д. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Борьба за инициативу

Советник главы ОПУ сообщил, что захватчики сняли военную технику с боевого дежурства по всему периметру России. По его словам, сегодня на территорию страны-агрессора можно зайти с любой стороны, особенно с Востока, и никакого сопротивления не будет, потому что все ресурсы врага сконцентрированы в Украине.

Кроме того, за 1,5 месяца оккупанты свезли на эти направления огромное количество натренированных на полигонах в Беларуси мобилизованных.

В ближайшие недели у нас будет ключевой этап этой войны. Он называется: "Кто будет контролировать инициативу",

– заметил Подоляк.

Так, если наше государство будет контролировать инициативу, дальше война будет продолжаться в полном объеме по сценарию нашего Генштаба ВСУ и Ставки Верховного Главнокомандующего. Впрочем, если инициативу перехватит Россия, у нас будет проблема относительно увеличения давления, а именно:

усиление информационного;

количественного давления;

страна-агрессор повысит количество ставок, то есть усиление давления на Беларусь и страны ОДКБ для увеличения помощи, а также на Иран и Северную Корею для получения большего количества вооружений.

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Советник главы ОПУ также вспомнил, что захватчики любят упрекать, мол, Украина берет оружие у НАТО. Он подчеркнул, что наше государство в рамках международного права сотрудничает со своими партнерами. В то же время Россия на коленях вымаливает вооружение у Ирана и Северной Кореи.

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