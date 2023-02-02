Так, сьогодні країна-агресорка остаточно накопичила весь свій потенціал – звезла все, що було в Україну: артилерію, бронетехніку тощо. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Боротьба за ініціативу

Радник голови ОПУ повідомив, що загарбники познімали військову техніку з бойового чергування по усьому периметру Росії. За його словами, сьогодні на територію країни-агресорки можна зайти з будь-якої сторони, особливо зі Сходу, й жодного спротиву не буде, бо всі ресурси ворога сконцентровані в Україні.

Крім того, за 1,5 місяця окупанти звезли на ці напрямки величезну кількість натренованих на полігонах в Білорусі мобілізованих.

У найближчі тижні матимемо ключовий етап цієї війни. Він називається: "Хто контролюватиме ініціативу",

– зауважив Подоляк.

Так, якщо наша держава контролюватиме ініціативу, то далі війна триватиме у повному обсязі за сценарієм нашого генштабу ЗСУ та Ставки Верховного Головнокомандувача. Втім, якщо ініціативу перехопить Росія, ми матимемо проблему щодо збільшення тиску, а саме:

посилення інформаційного;

кількісний тиск;

країна-агресорка підвищить кількість ставок, тобто посилення тиску на Білорусь та країни ОДКБ для збільшення допомоги, а також на Іран і Північну Корею задля отримання більшої кількості озброєння.

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Радник голови ОПУ також пригадав, що загарбники полюбляють закиди, мовляв, Україна бере зброю в НАТО. Тож підкреслив, що наша держава у рамках міжнародного права співпрацює зі своїми партнерами. Водночас Росія на колінах вимолює озброєння в Ірану та Північної Кореї.

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