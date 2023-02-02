Так, сьогодні країна-агресорка остаточно накопичила весь свій потенціал – звезла все, що було в Україну: артилерію, бронетехніку тощо. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
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Боротьба за ініціативу
Радник голови ОПУ повідомив, що загарбники познімали військову техніку з бойового чергування по усьому периметру Росії. За його словами, сьогодні на територію країни-агресорки можна зайти з будь-якої сторони, особливо зі Сходу, й жодного спротиву не буде, бо всі ресурси ворога сконцентровані в Україні.
Крім того, за 1,5 місяця окупанти звезли на ці напрямки величезну кількість натренованих на полігонах в Білорусі мобілізованих.
У найближчі тижні матимемо ключовий етап цієї війни. Він називається: "Хто контролюватиме ініціативу",
– зауважив Подоляк.
Так, якщо наша держава контролюватиме ініціативу, то далі війна триватиме у повному обсязі за сценарієм нашого генштабу ЗСУ та Ставки Верховного Головнокомандувача. Втім, якщо ініціативу перехопить Росія, ми матимемо проблему щодо збільшення тиску, а саме:
- посилення інформаційного;
- кількісний тиск;
- країна-агресорка підвищить кількість ставок, тобто посилення тиску на Білорусь та країни ОДКБ для збільшення допомоги, а також на Іран і Північну Корею задля отримання більшої кількості озброєння.
Радник голови ОПУ також пригадав, що загарбники полюбляють закиди, мовляв, Україна бере зброю в НАТО. Тож підкреслив, що наша держава у рамках міжнародного права співпрацює зі своїми партнерами. Водночас Росія на колінах вимолює озброєння в Ірану та Північної Кореї.
Війна Росії проти України: останні новини
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- Начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що в районі Вугледара, що на Донеччині, зафіксували 155 бригаду окупантів. Відразу 10 російських військових здалися у полон. Відомо, що на початку березня минулого року ця ворожа бригада заходила в Ірпінь та Бучу на Київщині.