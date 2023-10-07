Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что европейские партнеры поддержат Украину, пока американский политикум принимает решение как финансировать военную помощь нашей стране.
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На втором месте
После принятия Швеции в НАТО ее небо будет закрыто авиацией ближайших стран Альянса. Швеция будет сразу переходить, как и все страны северной Европы, на F-35. Эта программа есть и она уже запущено.
Большое преимущество самолетов Gripen в дешевой эксплуатации. Они приспособлены слетать с любой более – менее ровной полосы,
– отметил летчик-инструктор.
Этот истребитель может нести большинство военного европейского авиационного вооружения, которое, например, не может нести F-16. Gripen можно поставить на второе место после F-16.
Летний состав, который уже улетал, отзывается положительно. Хорошая машина со своеобразным построением управления, на которой мы можем делать боевые задачи. Числовая система европейская, поэтому украинским пилотам будет легче переучиваться,
– сказал Свитан.
Европейские страны, использующие эти истребители, также хорошо отзываются о них. По мнению военного эксперта, Gripen могут появиться в Украине быстрее F-16.
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Как проходит подготовка украинских пилотов
- Языковой подготовка украинских пилотов в США началась 28 сентября. Учения проходят в штате Техас. Пентагон не объявляет количество летчиков, проходящих подготовку.
- В Нидерландах сказали, что не могут сказать, сколько будет продолжаться подготовка пилотов из Украины. В то же время сообщили, что поставка самолетов F-16 начнется в следующем году.
- Украинские летчики уже овладевают истребителями F-16 на так называемых тренажерах, а впоследствии начнут полеты с инструктором. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что только после всех этих этапов состоится боевое применение.