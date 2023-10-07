Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что европейские партнеры поддержат Украину, пока американский политикум принимает решение как финансировать военную помощь нашей стране.

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На втором месте

После принятия Швеции в НАТО ее небо будет закрыто авиацией ближайших стран Альянса. Швеция будет сразу переходить, как и все страны северной Европы, на F-35. Эта программа есть и она уже запущено.

Большое преимущество самолетов Gripen в дешевой эксплуатации. Они приспособлены слетать с любой более – менее ровной полосы,

– отметил летчик-инструктор.

Этот истребитель может нести большинство военного европейского авиационного вооружения, которое, например, не может нести F-16. Gripen можно поставить на второе место после F-16.

Летний состав, который уже улетал, отзывается положительно. Хорошая машина со своеобразным построением управления, на которой мы можем делать боевые задачи. Числовая система европейская, поэтому украинским пилотам будет легче переучиваться,

– сказал Свитан.

Европейские страны, использующие эти истребители, также хорошо отзываются о них. По мнению военного эксперта, Gripen могут появиться в Украине быстрее F-16.

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