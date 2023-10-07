Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що європейські партнери підтримають Україну поки американський політикум приймає рішення як фінансувати військову допомогу нашій країні.
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На другому місці
Після прийняття Швеції в НАТО, її небо буде закрите авіацією найближчих країн Альянсу. Швеція відразу переходитиме, як і всі країни північної Європи, на F-35. Ця програма є і вона вже запущена.
Велика перевага літаків Gripen у дешевій експлуатації. Вони пристосовані злітати з будь-якої більш – менш рівної смуги,
– зазначив льотчик-інструктор.
Цей винищувач може нести більшість військового європейського авіаційного озброєння, яке, до прикладу, не може нести F-16. Gripen можна поставити на друге місце після F-16.
Льотний склад, який вже відлітав, відгукується позитивно. Непогана машина зі своєрідною побудовою управління, на якій ми можемо виконувати бойові завдання. Числова система європейська, тому українським пілотам буде легше перевчатися,
– сказав Світан.
Європейські країни, які використовують ці винищувачі, також добре про них відгукуються. На думку військового експерта, Gripen можуть з'явитися в Україні швидше, ніж F-16.
Чи кращі винищувачі Gripen за американські F-16: дивіться відео
Як проходить підготовка українських пілотів
- Мовна підготовка українських пілотів у США розпочалася 28 вересня. Навчання проходять в штаті Техас. Пентагон не оголошує кількість льотчиків, які проходять підготовку.
- У Нідерландах сказали, що не можуть сказати, скільки триватиме підготовка пілотів з України. Водночас повідомили, що постачання літаків F-16 почнеться наступного року.
- Українські льотчики вже опановують винищувачі F-16 на так званих тренажерах, а згодом розпочнуть польоти з інструктором. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що лише після всіх цих етапів, відбудеться бойове застосування.