Президенту Гарварду обвинили в плагиате и антисемитизме: она подала в отставку

Президент Гарвардского университета Клодин Гей подала в отставку на фоне обвинений в плагиате. Кроме того, раскритиковали ее позицию по вопросу антисемитизма, которую она озвучила в Конгрессе США.

Клодин Гей, возглавлявшая Гарвард всего шесть месяцев, объявила о своей отставке во вторник, 2 января. Ее пребывание в должности было омрачено обвинениями в плагиате и негативной реакцией на показания по антисемитизму.

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Отставка президента Гарварда

Гей столкнулась с давлением людей и некоторых членов Конгресса после своих комментариев на слушаниях. Обвинения в плагиате научных работ также способствовали решению об отставке.

В интересах Гарварда я ушла в отставку, чтобы наше сообщество могло пережить этот сложный момент,

– заявила Гей в своем письме к общине университета.

Руководящий орган университета, Гарвардская корпорация, выразил скорбь по поводу отставки президента, но подтвердил свою уверенность в способности Алана Гарбера исполнять обязанности временного президента.

"Моя глубокая связь с Гарвардом и его людьми сделала меня свидетелем еще более болезненной напряженности и разногласий, которые разрывают наше общество в последние месяцы", – написала уже бывшая президент.

Что произошло в Конгрессе

Во время слушания в Когрессе Гей и ее коллеги: президент университета Пенсильвании Лиз Мегилл, президент Массачусетского технологического института Салли Корнблут – отказались прямо заявить, что призыв к геноциду евреев нарушит кодекс поведения их университета. Об этом пишет The Washington Post.

Главы заведений высшего образования неоднократно защищали свободу слова и заявляли, что будут наказывать преследование или издевательство. В то же время многие раскритиковали их ответы, как такие, что заталкивают проблемы в тупик.

Важно, что Комитет по вопросам образования и трудовых ресурсов Палаты представителей начал расследование по этих трех учебных заведений вскоре после слушания. Вместе с тем расследование было расширено включением в него обвинения в плагиате против Клодин Гей.

, что Клодин Гей, которая была первой темнокожей президентом Гарварда, подверглась расистским нападениям во время своего пребывания на должности. Об этом заверили коллеги экс-президента.