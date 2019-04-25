КМИС не прекратил "сепаратистский" опрос о статусе Галичины, несмотря на расследование СБУ

Киевский международный институт социологии продолжает опрашивать украинцев относительно статуса Галичины и не учитывает то, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство по этому поводу.

СБУ расследует, КМИС – опрашивает

"Опрос продолжается", – сообщил заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий в комментарии "Громадському".

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По его словам, опрашивать жителей Западной Украины начали с понедельника, 22 апреля, а завершить опрос должны были да 29-30 апреля. "Третьего мая мы должны передать результаты опроса заказчику, "Зеркалу недели", – сказал Грушецкий.

Он также рассказал, что ответственную и организаторов опроса в Львовской области действительно вызывали в СБУ. Там ее допрашивали четыре часа. Работники Службы посетили и офис КМИС в Киеве, а еще – офис гендиректора компании Владимира Паниотто.

Антон Грушецкий рассказал, что опрос на Галичине продолжается

Спрашивали, кто заказывал опрос. Узнали, что это "Зеркало недели" Юлия Мостовая (главный редактор издания – 24 канал). Проверяли ее электронную почту и собирались ехать к ней, – заявил Грушецкий. Однако Мостовая рассказала "Громадському", что к ней из СБУ никто не звонил и "не доехал".

"Это те же опросы, которые мы делали еще в 2014 году. И насчет Востока тоже. Такие опросы должна делать сама Служба безопасности Украины", — сказала Мостовая.

Юлия Мостовая – редактор издания, которое заказало опрос – работников СБУ не видела

В чем суть скандала вокруг опроса КМИС на Галичине

КМИС проводит опрос "Мнения и взгляды жителей Галичины". О факте такого опроса 23 апреля сообщили пользователи соцсетей. В СБУ заинтересовались этим, ведь одним из вариантов ответа на вопрос в опросе является: "Галичина должна присоединиться к Польше".

Возмущение в соцсетях вызвали и другие "сепаратистские" высказывания ("Галичина должна стать субъектом федерации в составе федеративной Украины", "Галичина должна стать отдельным независимым государством, что включает Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области"), в которых можно усмотреть "распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность Украины".

Детально о скандальном опроса – в материале 24 канала

В КМИС заверили, что проводят опрос, чтобы выявить проявления сепаратизма среди жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. А выявление реальной ситуации, мол, может помочь бороться с этим явлением, если оно существует.