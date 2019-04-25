21:14
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, сегодня
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      КМИС не прекратил "сепаратистский" опрос о статусе Галичины, несмотря на расследование СБУ

      87 Читати новину українською
      Опрос галичан от КМИС продолжается
      Опрос галичан от КМИС продолжается / Иллюстративное фото

      Киевский международный институт социологии продолжает опрашивать украинцев относительно статуса Галичины и не учитывает то, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство по этому поводу.

      СБУ расследует, КМИС – опрашивает

      "Опрос продолжается", – сообщил заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий в комментарии "Громадському".

      Читайте также: Украина опустилась в рейтинге свободы слова СМИ

      По его словам, опрашивать жителей Западной Украины начали с понедельника, 22 апреля, а завершить опрос должны были да 29-30 апреля. "Третьего мая мы должны передать результаты опроса заказчику, "Зеркалу недели", – сказал Грушецкий.

      Он также рассказал, что ответственную и организаторов опроса в Львовской области действительно вызывали в СБУ. Там ее допрашивали четыре часа. Работники Службы посетили и офис КМИС в Киеве, а еще – офис гендиректора компании Владимира Паниотто.

      Антон Грушецкий рассказал, что опрос на Галичине продолжается

      Спрашивали, кто заказывал опрос. Узнали, что это "Зеркало недели" Юлия Мостовая (главный редактор издания – 24 канал). Проверяли ее электронную почту и собирались ехать к ней, – заявил Грушецкий. Однако Мостовая рассказала "Громадському", что к ней из СБУ никто не звонил и "не доехал".

      "Это те же опросы, которые мы делали еще в 2014 году. И насчет Востока тоже. Такие опросы должна делать сама Служба безопасности Украины", — сказала Мостовая.

      Юлия Мостовая – редактор издания, которое заказало опрос – работников СБУ не видела

      В чем суть скандала вокруг опроса КМИС на Галичине

      КМИС проводит опрос "Мнения и взгляды жителей Галичины". О факте такого опроса 23 апреля сообщили пользователи соцсетей. В СБУ заинтересовались этим, ведь одним из вариантов ответа на вопрос в опросе является: "Галичина должна присоединиться к Польше".

      Возмущение в соцсетях вызвали и другие "сепаратистские" высказывания ("Галичина должна стать субъектом федерации в составе федеративной Украины", "Галичина должна стать отдельным независимым государством, что включает Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области"), в которых можно усмотреть "распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность Украины".

      Детально о скандальном опроса – в материале 24 канала

      В КМИС заверили, что проводят опрос, чтобы выявить проявления сепаратизма среди жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. А выявление реальной ситуации, мол, может помочь бороться с этим явлением, если оно существует.

      blog_ava
      "Игра престолов": в котором часу смотреть третью серию 8 сезона в Украине
      сегодня
      119981
      Теги: Новости Украины СБУ Социологическое исследование Тернополь Новости Ивано-Франковска Новости Львова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
      сегодня , 21:01 Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
      Світлана Попова 51
      Топ-мифы о языковом законе и как будет на самом деле
      сегодня , 20:14 Топ-мифы о языковом законе и как будет на самом деле
      185
      Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      сегодня , 19:42 Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      Дмитро Гнап 216
      Закон про мову: що змінилося?
      сегодня , 19:02 Закон про мову: що змінилося?
      Артем Овдієнко
      Чрезвычайное положение в Египте, безопасно ли там туристам
      сегодня , 19:01 Чрезвычайное положение в Египте, безопасно ли там туристам
      Яніна Ткачук 722
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Свободовцы запланировали на 1 января факельный марш в честь Бандеры
       30 декабря 2013 , 13:13 100
      Спрос на подержанные авто в Украине вырос на 86%
       7 сентября 2018 , 10:56
      В Украине подешевел автомобильный газ
       4 декабря 2018 , 16:40
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук