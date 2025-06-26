КНДР может снова перебросить войска в Россию: разведка назвала сроки

Северная Корея, вероятно, готовит новую партию военных для участия в войне России против Украины. По оценкам разведки Южной Кореи, переброска может произойти уже в июле или августе 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Разведка указала сроки новой переброски солдат

Как сообщил депутат парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон, Национальная разведывательная служба страны (NIS) предупредила о возможном повторном развертывании северокорейских войск. Речь идет об июле или августе 2025 года. Об этом стало известно после закрытого брифинга с представителями спецслужбы. Эти действия, вероятно, связаны с планами России по новому масштабному наступлению в Украине, которое Кремль может начать в те же сроки.

Северная Корея уже перебросила в Россию около 10 тысяч солдат. Половина из них, по информации NIS, была убита или ранена во время боевых действий, в частности в Курской области, где Россия пыталась удержать контроль над приграничными территориями. Сейчас точное количество военных в рядах оккупационных сил неизвестно, но разведка фиксирует подготовку новых подразделений.

Пхеньян продолжает поставлять России артиллерийские снаряды, ракеты и другое вооружение. Зато Кремль, вероятно, предоставляет Северной Корее технические консультации по запускам спутников и совершенствованию ракетных систем. Это сотрудничество базируется на договоре, который лидеры двух стран подписали в 2024 году. Он включает пункт о взаимной обороне и стратегической помощи.