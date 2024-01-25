Ракетное управление КНДР заявило, что испытание является процессом постоянного обновления системы вооружения и регулярной и обязательной деятельностью агентства и его аффилированных оборонных научных институтов. Впрочем, в отчете не привели подробностей, например, как далеко пролетела ракета.

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Запуск "Pulhwasal-3-31"

Yonhap пишет, что в среду военные Южной Кореи заявили, что КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря в 7 утра. Однако, не предоставили никаких подробностей, включая расстояние, которое они пролетели.

СМИ отмечают, что это был первый известный запуск крылатой ракеты КНДР с сентября прошлого года, когда страна запустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности с имитацией ядерных боеголовок в сторону Желтого моря. Тогда Пхеньян заявил, что ракеты якобы прошли восьмиобразные орбиты протяженностью 1500 километров.

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Кстати, в сентябре 2021 года КНДР впервые произвела испытательные запуски крылатой ракеты "Хвасал-1". А в 2023 году испытала Хвасал-1 и Хвасал-2, которые, вероятно, способны нести тактическое ядерное оружие, допустили в СМИ.

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Что еще известно о пусках ракет КНДР

Крылатые ракеты летают низко и маневрируют, что позволяет им лучше избегать противоракетной обороны.

Военные Южной Кореи заявили, что последний запуск Северной Кореи, похоже, направлен на повышение возможностей уже существующих крылатых ракет, но не предоставили дополнительных деталей.

Дистанция полета крылатых ракет Северной Кореи, выпущенных в минувший день, была меньше по сравнению с предыдущими запусками,

— заявил полковник Ли Сон Чжун, спикер Объединенного комитета начальников штабов.

Также добавил, что обнаружили и отследили крылатую ракету, запущенную Северной Кореей, в режиме реального времени. Она скрылась на финальной стадии. Требуется дальнейший анализ, чтобы определить все обстоятельства.

По словам экспертов, Pulhwasal-3-31 рассматривается как ядерное оружие, учитывая, что номер в названии идентичен номеру Hwasan-31 – тактической ядерной боеголовки, которую Северная Корея впервые представила в марте 2023 года.

"Считается, что цифра 31 намекает на разрабатываемую мощность тактической ядерной боеголовки Северной Кореи", – сказал руководитель ракетного центра Корейского научно-исследовательского института национальной стратегии Чан Йонг Кеун.