КНДР заявила о запуске новой гиперзвуковой баллистической ракеты: авиаэксперт оценил угрозу

Северная Корея провела испытания новой баллистической ракеты и отчиталась о якобы успешном запуске. Впрочем, есть большая разница между просто запуском и непосредственно поражением.

Таким мнением с 24 Каналом поделился заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, добавив, что это очевидно, глядя на запуск "Орешника" по Украине. Серьезных разрушений от этого оружия не было.

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Какая угроза от новой ракеты

Такие страны как КНДР, Россия, Иран и Китай в дальнейшем будут хвастаться своими "современными разработками", но надо понять, что большинство технологий ограничено ресурсными возможностями.

Например, российские предприятия, которые якобы выпускают процессоры, на самом деле пользуются технологиями, которые были доступны миру еще в 2000 – 2010 годах. О создании мощных микропроцессоров даже не говорится.

Все это Россия или Северная Корея могут только покупать в обход санкций. Поэтому наша главная задача – создание защиты от таких угроз,

– подчеркнул эксперт по авиации.

Надо искать методы противодействия. Они заключаются либо в перехвате непосредственно ракет, или в уничтожении производственных мощностей России, КНДР и Ирана. Относительно страны-агрессора, то это можно делать на ее территории. Если говорим о других государствах, то должны работать санкции, спецслужбы.

"Вспомним случай, когда Израиль сделал так, что в Иран поставляли неисправные коннекторы. Это привело к потерям определенного потенциала в производстве ракет. Эти страны постоянно будут пытаться запугать весь мир, но надо искать противодействие этим запугиванием и оружию, которое они могут производить", – подчеркнул Анатолий Храпчинский.