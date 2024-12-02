Солдаты КНДР, прибывшие на Курщину, ликвидированы, – Зеленский

Президент Зеленский рассказал о первых потерях КНДР в войне против Украины на стороне России. По его словам, уже есть убитые северокорейские солдаты на Курщине.

Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью для японского издания Kyodo News, сообщает 24 Канал. В нем Зеленский также заявил, что война в Украине вошла в сложный период.

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Россия использует армию КНДР как "пушечное мясо"

Зеленский рассказал, что те северокорейские солдаты, которые дислоцировались на западе России, уже убиты. Однако он не уточнил, о каком количестве личных потерь идет речь. Чтобы говорить о точном количестве потерь, нужно иметь доказательства, которых пока нет.

Напомним, что есть доказательства того, что КНДР отправила на войну против Украины примерно 12 000 солдат, которые были дислоцированы именно в Курской области.

Зеленский отметил, что нет сомнения, что военные из КНДР для России – "пушечное мясо" для использования на передовой конфликта. Это Путину надо, чтобы уменьшить потери своей армии.

"Пытаясь привлечь десятки тысяч дополнительных северокорейских солдат,... Россия хорошо относится к отправленным войскам. Что может иметь большее значение в долгосрочной перспективе,... так это то, что северокорейские солдаты будут обучены российскими военными в реальных условиях войны, поскольку они стремятся получить знания о современной войне, например, как использовать беспилотники и другие новейшие технологии", – передает издание разговор с Зеленским.

Он, к слову, предупредил, что такие действия Кремля будут иметь огромное влияние на Азию и другие страны, если они "вернут такое ноу-хау" в Северную Корею.